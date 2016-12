MotoGP, Rossi fa impazzire Misano: è trionfo

Alla fine è arrivata, sognata, sudata, inseguita, ma è arrivata. Rossi e i suoi tifosi hanno dovuto attendere a lungo, complice il fenomeno Marquez, ma in una delle domeniche più attese, quella della gara vera gara di casa, a Misano, Valentino ha compiuto l'impresa. Si era capito sin da sabato e poi dal warmup che questa sarebbe stata l'occasione più ghiotta. Il nove volte campione lo ha confermato già allo spegnersi del semaforo, quando è andato subito all'attacco e si è messo davanti a Lorenzo e Marquez dopo una serie di sorpassi al cardiopalmo. Il leader della classifica si è dimostrato affamato come al solito, ma dopo un lungo botta e risposta, al nono giro ha perso l'anteriore in frenata, lasciando via libera a Rossi (il primo a tagliare il traguardo dei 5mila punti in carriera). Stavolta il salvataggio miracoloso dei test di Brno non gli è riuscito. E così Vale, che con il suo casco speciale aveva chiesto una mano ai suoi amici, l'ha ricevuta da chi meno si aspettava... Lorenzo , infatti, ha pagato la scelta di una gomma anteriore dura, che non ha funzionato come sperato, e Pedrosa non è stato mai in grado di impensierire i primi tre. Quanto a Marquez , ha faticato a riavviare la sua RC213V e solo grazie alla caduta in extremis di Aleix Espargarò ha conquistato il punticino della 15.a piazza. Alla fine la Honda (interrotta la striscia di 23 vittorie di fila) si è dovuta accontentare dell'ultimo gradino del podio, con Dani che ha piegato la resistenza Ducati di Dovizioso e Iannone. Il resto non è esistito con le Yamaha di Pol Espargarò e Bradley Smith sesto e settimo, Bautista, un combattivo Crutchlow ed Hernandez a chiudere la "top ten". A terra Bradl, 14° Alex de Angelis e ritirato Petrucci. Ma le emozioni che ha regalato Rossi hanno surclassato tutto il resto. E anche Marco Simoncelli , a cui è dedicato il circuito di Misano, avrà festeggiato.

LA CRONACA DELLA GARA

-AL TRAGUARDO Rossi vince il GP di Misano, precedendo Lorenzo e Pedrosa. Niente punti per Marquez

-GIRO 28 A Misano inizia l'ultimo giro con Rossi che precede Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso

-GIRO 26 Dovizioso non molla Pedrosa, vuole il podio per la Ducati

-GIRO 25 E' iniziato il countdown a Misano

-GIRO 24 Il più veloce in pista al momento è Pedrosa, che ha preso qualche metro a Dovizioso

-GIRO 23 Mancano 6 giri e la vittoria di Rossi è davvero a un passo

-GIRO 22 Conitnua la battaglia tra Pedrosa e Dovizioso, che non molla. Marquez intanto è 20° in rimonta, ma la zona punti è lontana

-GIRO 21 Super giro di Rossi, che ricaccia Lorenzo a 3"

-GIRO 20 Rischio di Crutchlow, che arriva lungo nel tentativo di sorpasso a Bautista

-GIRO 20 Posizioni invariate in testa, mentre Iannone perde da Pedrosa e Dovizioso

-GIRO 18 Rossi sembra controllare Lorenzo, tenendolo a distanza di sicurezza. Gran battaglia Pedrosa-Dovizioso per il podio

-GIRO 16 Dovizioso tiene nel mirino Pedrosa, con Iannone leggermente staccato. Dietro ci sono Pol Espargarò, Smith, Crutchlow, Bautista ed Hernandez

-GIRO 16 Rossi risponde a Lorenzo, che si ferma a 2"3

-GIRO 15 Lorenzo si è leggermente avvicinato a Rossi, anche se resta a oltre 2"

-GIRO 13 I tifosi in giallo sulle tribune sono impazziti, il ritorno alla vittoria di Rossi è vicino

-GIRO 12 Dovizioso tiene sotto pressione Pedrosa per il terzo posto

-GIRO 12 Marquez è scivolato dopo aver perso l'anteriore in frenata

-GIRO 11 Sembra fatta per Rossi che ha quasi 3" su Lorenzo

-GIRO 10 Gara finita per Marquez, che non riesce a ripartire se non dopo un lunghissimo tentativo

-GIRO 10 Marquez è scivolato, via libera per Rossi

-GIRO 10 Rossi sembra prendere un piccolissimo margine di Marquez

-GIRO 9 Rossi tiene dietro Marquez, mentre Lorenzo è quasi a 2"

-GIRO 8 Pedrosa attacca Iannone durissimo e anche Dovizioso si infila. Caduto Bradl

-GIRO 7 Sembra che Lorenzo stia perdendo da Rossi e Marquez. Forse per colpa della gomma dura anteriore scelta dallo spagnolo

-GIRO 6 Pedrosa ha superato Dovizioso ed è quinto. Fuori Petrucci con l'Art Aprilia

-GIRO 5 Rossi, Marquez e Lorenzo sono in bagarre durissima

-GIRO 4 Marquez attacca e passa Lorenzo

-GIRO 4 Rossi attacca e supera Lorenzo, botta e risposta per due curve con vale che alla fine ha la meglio

-GIRO 3 Dietro sono già staccati: Iannone, Dovizioso e Pedrosa nell'ordine

-GIRO 3 Marquez ancora davanti a Rossi, che di nuovo replica subito

-GIRO 2 Marquez attacca Rossi e lo passa, ma Vale risponde subito

-GIRO 1 I primi tre hanno preso subito qualche metro di vantaggio sulle due Ducati

-Partiti! Lorenzo scatta al comando, seguito da Rossi e Marquez. Poi Iannone e Dovizioso

-A Misano ci sono 25° e 54mila spettatori

-Inizia il giro di riscaldamento

-Piloti schierati in griglia, tra poco inizierà il giro di riscaldamento prima dello spegnersi del semaforo. Sono 28 i giri previsti

-Cielo sereno a Misano, dove tra poco scatterà il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesima prova della MotoGP