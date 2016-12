MotoGP, Rossi: "Finalmente la prima fila"

Sospiro di sollievo per Rossi che dopo tanto tempo torna in prima visto che scatterà dalla terza piazzola nel Gran Premio di San Marino a Misano. "Finalmente la prima fila! Sono contento perchè di solito soffriamo molto sul giro secco. Nelle ultime gare ero riuscito a partire in seconda fila che non è male ma la prima è meglio. So che ho perso la pole di un pelino. Ora vediamo di sistemare un paio di dettagli per farci trovare pronti per domani in gara".