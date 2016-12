MotoGP, Rossi: "Non sono veloce come vorrei"

Prima giornata grigia, e non solo per il maltempo, per Valentino Rossi a Misano. "Nella prima sessione i problemi sono nati perché abbiamo girato con gomme da bagnato dure: ci sono state tante scivolate in frenata perché l'asfalto non aveva grip. Io per fortuna non mi sono fatto niente. Con le morbide nel pomeriggio è andata meglio anche se non abbiamo trovato un buon setup, non riesco a entrare in curva forte come vorrei, non sono veloce", ha detto.