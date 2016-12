MotoGP, Misano: acuto Dovizioso nelle seconde libere

Valzer delle cadute a Misano, dove il circuito appare in condizioni peggiori rispetto a quelle della mattina: dopo lo scivolone di Rossi nella prima sessione, stavolta è il turno di Iannone, Smith e Bautista. Nel finale però le condizioni dell'asfalto migliorano, così i big possono abbassare i loro tempi pur senza rischiare troppo, su tutti Pedrosa che con un buon giro finale sale in seconda posizione davanti al compagno di squadra: nessuno però riesce ad avvicinarsi a Dovi, l'unico in grado di scendere sotto il muro dell'1'50". Ottimo quarto posto per Danilo Petrucci con la sua Art, poi a seguire Hernandez, Pol Espargarò, Bradl, Lorenzo, Iannone e Rossi che chiude la top Ten.