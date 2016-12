MotoGP, Rossi: "Misano è la mia pista, è speciale" Il Dottore in vista del GP di San Marino poi fa mea culpa: "Che errore nel 2010 andare in Ducati"

10 settembre 2014

Valentino Rossi ha il morale a mille dopo il terzo posto di Silverstone (terzo podio consecutivo) ed è carico per il GP di San Marino. "Quando il Mondiale fa tappa a Misano sono sempre molto felice - spiega il pilota Yamaha -. Per me è una gara speciale perché a soli 10 km da casa mia, Tavullia, e poi perché adoro la pista, è il mio circuito, ha molte curve veloci e diversi punti in cui si può sorpassare. Mi diverto sempre molto a Misano".

Rossi, vincitore a Misano nel 2008 e nel 2009, vuole proseguire il suo ottimo momento e magari competere per la vittoria: "Cercheremo di preparare la moto in modo perfetto, a partire dal primo giorno. Voglio stare davanti e provare a lottare con Lorenzo e Marquez. A Silverstone sono andato ancora sul podio e qui vorrei ripetermi. Spero che il tempo sia sempre bello, sarebbe importante lavorare con l'asciutto per settare al meglio la M1".

VALENTINO: "IO IN DUCATI, CHE ERRORE" "Nel 2010 e' stato un errore andare alla Ducati. Ero arrabbiato con la Yamaha perché, dopo avere vinto tanto con loro, avevano deciso di mettermi accanto un compagno di squadra molto forte come Lorenzo. Ero arrabbiato, ma adesso ho capito di aver sbagliato. Anche perché il trattamento in Yamaha è sempre stato paritario". Intervistato dal sito della MotoGp il nove volte campione del mondo fa mea culpa sulla decisione di lasciare la casa giapponese per indossare i colori Ducati.