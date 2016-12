MotoGP: Marc Marquez vince a Silverstone, undicesimo centro 2014

Ci ha provato Lorenzo , ma la buona volontà non è bastata. Il maiorchino si è portato subito al comando della corsa, facendo tutto il possibile per tenere dietro Marquez . Sulle prime il 93 della Honda ha fatto il segugio, ma si è trasformarto in lupo affamato negli ultimi giri. Attaccando, ma finendo lungo. Riprovandoci fino a sfinire l'avversario e tornare a vincere. Ritrovandosi poi ad alzare la coppa tra le due torri di casa Yamaha , con il sospetto che le prossime gare si faranno sempre più difficili. Visto che anche Rossi si gode l'ottavo podio dell'anno, dopo aver tenuto testa ad un Pedrosa nettamente sotto tono. Nonostante la Honda sia ancora più efficace della Yamaha. Un gap che però si riduce, come quello della Ducati , che festeggia il 5° posto grazie ad uno strepitoso Dovizioso . Andrea lotta come un leone per non perdere il contatto da Valentino e Dani, cedendo solo negli ultimissimi giri. Una bella premessa per la prossima sfida in Italia, a Misano . Intanto, nel mondiale Marquez dilaga, mentre Pedrosa ha solo 10 punti di vantaggio su Rossi, che deve anche guardarsi dalla rimonta di Lorenzo.

LA CRONACA DEL GP DI GRAN BRETAGNA

Bandiera a scacchi - Vince Marc Marquez, undicesimo centro stagionale, davanti a Lorenzo, 2°. Completa il podio Rossi che si aggiudica la volata su Pedrosa, 4°. Poi Dovizioso, 5°, Espargaro Pole, Bradl e Iannone, 8°. Beffato in volata Hernandez, 11°, dietro a Redding, che entra alla grande nella top ten nella gara di casa con la Honda Open

Ultimo giro - Marquez è indiavolato, con Lorenzo che prende qualche decimo. Cade Bautista. Rossi è 3°, ma Pedrosa passa Dovizioso

19 - Immediata la fuga di Marc, che in poche curve prende mezzo secondo. Nelle prime retrovie, Rossi chiude le porte a Dovizioso e Pedrosa, che sono vicinissimi

- Marquez infila mezza moto interno su Lorenzo, si toccano, ma il maiorchino resiste all'esterno. Nel cambio di traiettoria, però, il 93 si butta dentro incrociando le linee e, interno, si riprende il comando della corsa. Jorge deve rialzare un pelo la moto per evitare il contatto

18 - Jorge piega al limite e spinge fortissimo per tenere dietro un Marquez scalpitante

17 - Pol Espargaro ha passato Iannone, che ora si vede nel mirino di Bautista e Bradl

- Lorenzo infila Marquez! Battaglia per la vittoria, con il maiorchino che riprende la testa della gara e anche un po' di margine, grazie ad un errore del 93

16 - Iannone 6° deve difendersi dall'arrivo di Pol Espargaro. Redding intanto è 12° davanti a Crutchlow

- Anche Rossi prende qualche metro di margine su Dovizioso, che invece gestisce Pedrosa alle sue spalle

15 - Alza il ritmo Marquez, che inizia a fare traversi in staccata, ma Lorenzo sta dando il massimo per non perdere il contatto

14 - Giro veloce di Marquez, 2:01.980, che mette pressione a Lorenzo e lo passa con decisione. Jorge prova a rispondere, ma Marc adesso vuole scappare via

- Va lungo Dani, che gira largo consentendo a Rossi di infilarsi e prendersi il terzo posto. Anche la Ducati adesso passa con grande decisione la Honda dello spagnolo, che appare in crisi

13 - Valentino torna ad attaccare Pedrosa. Lotta a tre per il podio, con Dovizioso che non molla

12 - Errore di Marquez in staccata, che lo allontana di mezzo secondo da Lorenzo. Ma il 93 inizia a spingere forte

11 - Lorenzo tiene duro, guidando alla grande, bravo a chiudere le porte a Marquez. Pedrosa è a +3.5, con Rossi incollato e Dovizioso che si avvicina ad elastico. Si ferma Smith per problemi tecnici

10 - Dovizioso è incollato agli scarichi della M1 numero 46

- Soffrono le Yamaha, con Jorge che deve gestire l'attacco di Marquez. Dietro Rossi non può difendersi dall'arrivo di Pedrosa, che si prende il terzo posto

9 - Inizia a soffrire Lorenzo, che gira un po' più largo e potrebbe avere già un calo della gomma. Dietro Rossi sembra più consistente, ma il distacco dai primi aumenta leggermente e si vede pressato da Pedrosa

8 - Pedrosa sfila la quarta piazza a Dovizioso, che ora deve provare a tenere il passo dei primi

- Iannone carena-contro-carena con Smith, ma l'italiano s'infila deciso. Nel secondo attacco si prende la sesta piazza

- Il passo di Rossi è in linea con quello di Marquez, che però ha già +1" di vantaggio

7 - Valentino spinge forte per ricucire il distacco dai primi due. Mentre Pedrosa attacca Dovizioso

- Iannone è 7° e va all'attacco di Smith che lo precede. Mentre Aleix Espargaro si trova a difendere l'ottava piazza dal fratello Pol

6 - Questa sfida per il terzo posto consente la fuga di Lorenzo e Marquez, che prendono qualche metro di vantaggio

- La battaglia tra il 46 e il 4 aiuta Pedrosa ad avvicinarsi. Entra ancora Rossi, che si libera della Ducati

5 - Valentino all'attacco della Ducati. Si scambiano le posizioni, ma Dovizioso tiene il terzo posto

4 - Lorenzo non riesce a staccare il gruppo, con Marquez, Dovizioso, Rossi e Pedrosa tutti vicini

3 - Giro veloce per Dovizioso. Ora è Smith che vuole sfilare la sesta piazza ad Aleix

- Dovizioso è 3°, in scia a Marquez (2°) e Lorenzo (1°). Anche Valentino passa Espargaro, che resta in lotta con Dani. Ma lo spagnolo della Honda attacca e passa

2 - Subito all'attacco Rossi, che si infila nella battaglia tra Dovizioso ed Espargaro. Pedrosa li segue

1/20 - Partiti! Lorenzo gira per primo davanti a Marquez. Aleix Espargaro beffa Dovizioso, con Rossi in scia

- Scatta il giro di formazione. Il sole splende sul tracciato inglese, anche se qualche nuvola resta minacciosa in cielo

- Tutte le Factory partono con la gomma media anteriore, le Open con le soft

- Sulla griglia di partenza ci sono dubbi per la scelta delle gomme, visto che l'asfalto si sta scaldando più del previsto