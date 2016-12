Moto3, Silverstone: Alex Rins in pole, Antonelli in scia

Alex Rins si aggiudica la pole del GP di Silverstone, classe Moto3, girando in 1:13.112. Lo spagnolo sulla Honda precede Antonelli (KTM, +0.112) e Alex Marquez (Honda, +0.338). Seconda fila per Bastianini (KTM, +0.599), mentre non brillano gli alfieri del team VR46. Bagnaia è 18° e Fenati solo 22° (+1.890). Tra i due si piazzano anche le Mahindra degli italiani Ferrari 19° e Migno 21°. Chiudone invece 24° Tonucci e 30° Locatelli.