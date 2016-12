MotoGP, Silverstone: Marc Marquez al comando del terzo turno di prove

Marc Marquez è sempre in vetta, girando in 2:01.906 a Silverstone , nonostante una scivolata senza conseguenze. La Honda 93 deve guardarsi le spalle da Dovizioso (Ducati, +0.034), che promette battaglia in qualifica. Segue Pedrosa (Honda, +0.210). In ripresa anche le Yamaha, con Rossi 4° (+0.337) davanti a Lorenzo (+0.453) e Pol Espargaro (+0.462). Chiude cadendo Bradl (Honda, +0.658, 7°), che precede Smith (Yamaha) e Iannone (Ducati, +0.820), 9°.

Si abbassano i tempi, ma l'uomo da battere resta Marc Marquez. Lo spagnolo va sempre più forte e tiene un passo che sembra irraggiungibile per tutti gli altri. Accendendo caschi rossi a ripetizione, al punto da forzare anche un po' troppo, finendo poi in terra in una banale scivolata (chiusura dell'anteriore) nel cambio di direzione. Detto che la pista mostra tutte le sue insidie, tra buche e saliscendi, che mettono in crisi anche le ciclistiche più a punto tra le MotoGP. L'asfalto però si inizia a gommare e si alzano anche le velocità, visto che il 93 fa segnare i 322,5 km/h, ritrovandosi però una Ducati in formissima alle spalle. Quella di Dovizioso, che si piazza a soli 34 millesimi dal migliore, lanciando una sfida epica per la pole. Dietro torna a farsi vedere anche l'altra Honda di Pedrosa, staccato di poco meno di 2 decimi dall'italiano. Ribaltano invece gli assetti e risorgono dalle retrovie le Yamaha, che infinlano un tris di M1, guidato da un Rossi in forma smagliante. Il Dottore completa 18 passaggi, precedendo di 1 decimo Lorenzo, che a sua volta tiene dietro Espargaro Pol per soli 9 millesimi. Rispettivamente le loro velocità sono: 319,5 km/h, 320,5 km/h e 324,9 km/h, per la M1 del team Tech3, che è anche la più alta del turno.