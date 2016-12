MotoGP, Valentino Rossi: "Siamo abbastanza lenti"

Il campione di Tavullia entra nello specifico e analizza cosa non ha funzionato in prova: "Questa mattina abbiamo fatto modifiche che non hanno funzionato. Quindi durante il secondo turno ho cercato di fare il lavoro nella direzione contraria, ma sono ugualmente molto lento. Non ho feeling sull'anteriore. Non sento il davanti in ingresso di curva e per questo non riesco a spingere come vorrei. Stiamo anche lavorando distribuzione dei pesi della moto, perché nel primo turno siamo andati da una parte che non ha funzionato, quindi adesso proveremo ad andare su un'altro tipo di setting. Adesso i miei tecnici stanno guardando i dati perché siamo abbastanza lenti... Qui invece quelli con le Honda vanno tutti forte: Bradl, Bautista e anche Redding! Quando abbiamo lottato con le Honda abbiamo capito che loro hanno questo vantaggio rispetto a noi: frenano più avanti e entrano più forte in curva. Poi Marquez estremizza questo stile di guida e quindi è molto efficace".



Più sorridente Andrea Dovizoso, che però non è ancora a posto per la gara: "Sono più soddisfatto rispetto al turno del mattino. Abbiamo fatto il tempo con la gomma dura, quella da gara, ma la pista è difficile. Ci sono tante buche! Abbiamo avuto dei problemi con la morbida, ma credo che possiamo andare anche più forte di così. Viste le condizioni della pista, uguali per tutti, credo che potremo fare un buon passo. Anche se scivoliamo molto quando la gomma si usura... Useremo la dura, sperando che basti fino alla fine della corsa...".



Determinatissimo a fare bene nel GP di casa, Scott Redding è concentrato anche per mettersi in mostra, in questa fase del mondiale in cui sta trattando per il suo futuro in MotoGP. L'inglese quindi spiega: "Quando sono sulla pista di casa mi sento a mio agio! Anche se è una pista nuova con questo tipo di moto (la Honda open. ndr). Mi sento bene e faccio passi avanti. Sono consapevole delle voci sul mio futuro, ma indicativamente io vorrei continuare con Gresini. Il team è stato fantastico e abbiamo lavorato bene. Però io vorrei una Honda Factory che mi permetta di lottare per il podio. Per questo voglio fare buoni risultati e sto spingendo forte".