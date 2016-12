MotoGP, Valentino Rossi: "E' il mio 246° GP, sono il più vecchio"

Il campione di Tavullia spiega: "Sono molto soddisfatto dei miei risultati quest'anno. Ho iniziato la seconda parte della stagione molto bene e sono stato sempre molto vicino ai primi. Dobbiamo lavorare per il passo e per fare bene fino all'ultimo giro. Diciamo che nelle prove di Brno sono caduto e questo poi ha condizionato la mia corsa. Adesso devo lavorare per migliorarmi ancora. Questa è una pista lunga veloce, ampia, ma difficile per trovare le giuste traiettorie. Qui lo scorso anno sono andato bene, ma non abbastanza. Mi sento più forte in frenata e ho margine per migliorare in alcune parti della pista. Nei test di Brno abbiamo provato qualcosa di buono per il prossimo anno. E' stato il primo test per raccogliere dati per il 2015, ma abbiamo trovato anche alcuni dettagli importanti per la moto di quest'anno. Proveremo a farne subito tesoro".



Valentino tiene d'occhio gli avversari, e Marquez in particolare, spiegando: "Marc è andato subito veloce lo scorso anno. Dopo Brno potrebbe tornare a vincere. E' molto forte e motivato, può tornare davanti a tutti. Non c'è un unico fattore per vincere e stracciare i record. Da un certo punto di vista la mia carriera direi che è simile alla sua. Entrambi siamo arrivati giovani nella massima categoria. Siamo arrivati in un team forte, con la Honda Factory, dove è importante avere l'abilità per guidare una moto vincente. Bisogna alzare il livello e non tutti ci riescono. Ogni storia e i rivali sono diversi. Direi che in questo momento il livello è molto alto. Quest'anno Marc ha fatto qualcosa di molto speciale vincendo 10 gare, quindi il feeling tra lui e la moto è il migliore possibile. Adesso la MotoGP ha un livello incredibile ed è un piacere guidarle. Sono moto che hanno velocità, potenze, grip e frenate incredibili. Le mie moto migliori? La Honda 500 era una moto fantastica. La M1 del 2005 e quella attuale sono meravigliose".



Per il Dottore, però, c'è il problema del mignolo infortunato, pronto a dare ancora fastidio: "Ho provato di tutto, ma la ferita è profonda, è aperta. Quindi dovrò soffrire un po', soprattutto quando metto il guanto, ma cercherò di capire cosa si può fare. Se Pedrosa e Lorenzo vogliono cambiare i rispettivi capi-tecnici? Per me è difficile dire quello che fanno loro. Si tratta di una scelta molto personale. Per me è stata una decisione sofferta. Ho fatto anni di collaborazione con Burgess, ma non trovavamo più la via per migliorare la moto. Io però pensavo di poter far meglio con un buon setting. Ma ognuno sa bene cosa accade nel suo box, quindi non saprei direi cosa è meglio per loro. E non penso che sia vero che un pilota forte possa intimorire di più i rivali, come potrebbe sembrare adesso di Marquez. Anche in passato si diceva che io avevo un dominio psicologico in pista. Questo succede nel calcio come nei motori, e anche al tempo di Schumacher. Ma alla fine conta solo la velocità in pista. Se se in pista sei veloce sei forte anche mentalmente. La cosa importante è andare un po' più veloce di tutti gli altri. Conta il tempo sul giro!".