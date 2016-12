MotoGP, Marquez: "Adesso mi sento più libero"

Anche se la sconfitta gli brucia, Marc Marquez si è tolto un bel peso: quello di dover vincere a tutti i costi. "Adesso mi sento più libero, non devo più per forza vincere tutte le gare - ha spiegato lo spagnolo della Honda - . Sono stato intelligente a fare quarto per il campionato perché è il campionato la cosa più importante. Stavolta ero al limite, sono quasi caduto tre volte, ho sentito il problema delle gomme più degli altri".

"Se è crisi? Vediamo la prossima gara, proverò a rifarmi, ma non è detto che ci riuscirò. Il fatto è che stavolta ero in crisi io, la moto, tutto. E' stata una domenica in cui ogni cosa non è andata bene", ha aggiunto.