MotoGP, Rossi: "Sono contento, il podio va bene"

Valentino Rossi ha battuto Marquez per la prima volta quest'anno, anche se a Brno è stato "solo" terzo, pur se con un mignolo malmesso. "Sono molto contento, anche perché con l'antidolorifico il dito non mi ha dato fastidio come nel warmup. Nei primi giri Lorenzo è stato più bravo, poi anche io ho trovato un buon passo. Un altro podio va bene, dobbiamo continuare così. E poi direi che il campionato è riaperto...", ha scherzato il pesarese.

L'eroe della giornata, però, è Dani Pedrosa, il primo in grado di battere Marquez quest'anno: "Non sempre si riesce a fare e a ottenere quello che si vuole, ma stavolta è andata bene. Sono contento, per me e per la squadra", le parole a caldo dello spagnolo. Jorge Lorenzo, invece, si mangia le mani per non essere riuscito ad attaccare il connazionale. "Purtroppo in partenza sono rimasto chiuso da Dani e dopo dei buoni primi giri ho perso il ritmo e lui mi ha superato. Ci fosse stato ancora un giro lo avrei preso, ma le gare durano ne 22. E' stato più bravo e ha meritato la vittoria", i complimenti del pilota Yamaha.