MotoGP, Rossi preoccupato: "Sono un secondo più lento"

"Al mattino abbiamo girato con gomme e setting da asciutto, a sfortunatamente nel pomeriggio è arrivata la pioggia. E' un vero peccato perché avevamo da provare alcune soluzioni per migliorare il setup, anche se sono comunque riuscito a fare qualche giro con il bagnato. La prima impressione non è stata male, ma dobbiamo migliorare", ha aggiunto. Nessun problema per Marc Marquez, che ha iniziato il lavoro per mettere in bacheca l'undicesima vittoria stagionale. "Sono felice di come sono andate le prove, soprattutto visto che il tracciato è cambiato molto rispetto alle prove che avevamo fatto qui nei test di qualche settimana fa. Abbiamo adattato il setup alle condizioni, anche se non sono ancora del tutto soddisfatto. Con il bagnato, soprattutto all'inizio, ho girato con costanza e mi sono sentito a mio agio. Vedremo che tempo ci sarà e se riusciremo a fare delle buone qualifiche", la parole dello spagnolo. A centrare il miglior tempo della seconda sessione è stato il ducatista Andrea Iannone, l’unico insieme a Hector Barbera a girare sull’asciutto: “Siamo stati veloci anche sul bagnato e per questo siamo soddisfatti - ha commentato il 25enne pilota abruzzese - . La moto sta migliorando, soffro ancora un po’ perché avrei bisogno di essere più veloce in curva. Ora speriamo di continuare così, ho voglia di tornare sul podio”.