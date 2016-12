MotoGP, Rossi: "Gara spumeggiante e bellissima"

"Gara spumeggiante, primi giri bellissimi". Valentino Rossi, terzo nel Gp Indianapolis , si presenta soddisfatto nel dopo gara sul circuito americano: "Dal 2008 non salivo sul podio qui, è una soddisfazione: poi quelle prime curve piene di sorpassi con Marc, Dovizioso e Jorge." A trionfare sul circuito della 500 miglia è stato ancora una volta Marquez , che dopo aver infilato il decimo successo in fila già guarda avanti: "Gara durissima, ora Brno".

A caratterizzare la decima prova stagionale della classe regina è stato senza dubbio l’avvio, dove Rossi ha bruciato gli avversari mettendosi subito davanti a tutti, tallonato da Dovizioso: "Ho dovuto fare una partenza lanciata, alla Ron Haslam, visto che ormai più invecchio più è difficile recuperare. Alla fine volevo star davanti, ma Marquez ne aveva di più, e anche Lorenzo girava un decimo più veloce di me”.

A proposito di Lorenzo, proprio il maiorchino, fresco di rinnovo fino al 2016 con la Yamaha, sembra essere tornato rigenerato dalle vacanze, ed il secondo posto conquistato ad Indianapolis lo testimonia, come dice lui stesso: "Inizio divertentissimo con Rossi e Marquez. Ho deciso di aspettare il degrado delle gomme per attaccare, ma alla fine non sono riuscito a prendere Marc, anche se ho notato che giravamo entrambi sugli stessi tempi. Oltre al Mugello è stata la gara dove più ci siamo avvicinati alla vittoria, spero di farcela nei prossimi Gp”.