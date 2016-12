MotoGP, Indianapolis: Marquez 10 e lode, Rossi terzo

Grande partenza di Valentino Rossi che va a prendersi la prima posizione piazzandosi davanti alle Ducati di Dovizioso e Iannone.

Marquez, partito dalla pole position, si fa sorprendere e scivola al quarto posto per poi superare Iannone dopo pochi giri. La gara è splendida con continui colpi di scena. Rossi e Dovizioso sfiorano il contatto, Marquez ne approfitta e vola al comando ma Valentino non ci sta e torna davanti a tutti, con Lorenzo che cerca di inserirsi. A ogni curva può succedere di tutto e, forse per la prima volta dall’inizio del Mondiale, Marquez sembra in sofferenza. Ma per gli avversari è solo un’illusione perché al decimo giro lo spagnolo della Honda piazza uno scatto bruciante e scappa. Spavento per un contatto tra Aleix Espargaro e Bradl, col tedesco che vola sull’erba ma si rialza subito senza problemi.

A 12 giri dalla fine finisce il Gran Premio di Iannone, costretto al ritiro per un guasto meccanico alla sua Ducati Pramac. La seconda parte della gara è un monologo di Marquez, con Lorenzo che si assesta in seconda tenendo Rossi a distanza di sicurezza. Pedroda è quarto, Pol Espargaro è quinto davanti a Smith. Solo settimo Dovizioso. Ma la copertina è tutta per Marquez che, dopo solo un anno e mezzo di gare nella classe regina, riesce a eguagliare il record di Giacomo Agostini che nel 1968, nel 1969 e nel 1970 aveva vinto le prime dieci gare del Motomondiale nell’allora classe 500. Era dal 1997 che un pilota non riusciva a vincere dieci Gran Premi consecutivi: l’ultimo a riuscirci era stato l’australiano Michael Doohan. In classifica piloti Marquez sale a quota 250 punti, 89 in più di Pedrosa (161). Terzo Rossi a quota 157. La prossima gara del Mondiale di MotoGP è in programma domenica prossima 17 agosto sul circuito di Brno in Repubblica Ceca.