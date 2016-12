MotoGP, Rossi: "Partire quinto era l'obiettivo minimo"

"Servirà una buona partenza, ma posso stare con i primi, con Marquez e Lorenzo che va molto forte. Sarà fondamentale la scelta della gomma posteriore, dipenderà dalla temperatura, ma al momento è un 50 e 50", ha aggiunto. Attenti anche alle Ducati: "Hanno sempre fatto vedere un buon passo. Complimenti a Iannone e anche a Dovizioso, che è riuscito a fare molto bene. Soprattutto se la scelta migliore delle gomme sarà per la morbida, loro potranno fare una bella gara".

La pole, manco a dirlo è andata a Marc Marquez, che ha centrato la 17.a partenza al palo da quando corre in MotoGP, la 45.a della sua carriera. "Sono contento perché dopo le vacanze iniziare così è bellissimo. Abbiamo un setup buono per la gara, io mi sento bene sia con la gomma dura, sia con la morbida", si è limitato a dire sorridendo lo spagnolo. Sorriso ampio anche per Andrea Dovizioso, capace di conquistare un'inattesa prima fila. "Ci voleva - il commento del ducatista - , la prima fila aiuta sempre per la gara. Abbiamo fatto un buon lavoro, siamo sempre stati veloci. Il feeling è buono, anche se per la gara la vedo molto dura. Quando calano le gomme per noi è difficile far girare la moto, ma stringeremo i denti. Comunque devo ringraziare Marc, perché dietro a lui sono riuscito a scendere sotto l'1'32"". La migliore Yamaha è stata quella di Jorge Lorenzo: "Nelle libere 4 abbiamo avuto dei problemi con un nuovo setting o forse con una gomma dura difettosa. Poi nelle qualifiche con la morbida tutto è stato perfetto. Adesso dovremo verificare nel warmup le reazioni con la dura per vedere se si è trattato di un problema di pneumatici o cosa".