MotoGP, Indianapolis: Marquez in pole, Rossi quinto

Le vacanze non hanno per nulla arrugginito Marc Marquez che si ripresenta centrando la pole position nel Gran Premio di Indianapolis classe MotoGP. Lo spagnolo della Honda Hrc, nove vittorie in altrettante gare finora in stagione, ha registrato il miglior tempo fermando il cronometro in 1'31"619 e scatterà davanti a tutti per provare ad arrivare al decimo successo. In prima fila anche la Ducati di Dovizioso e Lorenzo, mentre Rossi è quinto.