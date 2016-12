MotoGP, Rossi: "Posso e devo fare meglio"

La retrocessione al nono posto è presto spiegata: “La giornata era iniziata bene - commenta Rossi - Sono stato piuttosto veloce e anche nel pomeriggio abbiamo avuto un buon passo con le gomme dure. Poi con le soft ho fatto un errore e sono scivolato indietro”. Anche Jorge Lorenzo, terzo nelle seconde libere, cerca di pensare positivo: “Marquez è a mezzo secondo e dobbiamo cercare di avvicinarlo. La pista? Mi piace, le vecchie curve erano troppo lente per noi e adesso vanno meglio”. Dal canto suo il dominatore del Mondiale, alla caccia del decimo successo stagionale, non perde la concentrazione nonostante abbia messo tutti in fila per l’ennesima volta: “Finora è andata bene, ma ora bisognerà vedere come cambia il grip della pista per scegliere le gomme migliori”. Entusiasta, infine, il ducatista Andrea Iannone: “Non mi aspettavo di essere così veloce, ma tutto sta girando per il meglio e spero di continuare così".