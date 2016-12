Marquez e Pedrosa alla ricerca di velocità sui Caccia

Cercavano serenità e distacco, così sulla strada verso il GP di Germania, i piloti della Repsol Honda, hanno deciso di fermarsi e trascorrere qualche giorno di relax in Austria, scoprendo però che stare tranquilli e riposarsi non fa per loro, dal momento che l’adrenalina scorre nelle loro vene quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pedrosa e Marquez hanno provato ad immergersi nelle tradizioni locali, svolgendo alcune delle attività più tipiche di Salisburgo: andare a fare una passeggiata in carrozza o prendere la funicolare per la fortezza di Hohensalzburg che incornicia la città. Dopo aver perso le speranze con ogni austriaco incontrato fino a quel momento durante il loro soggiorno, la sola cosa che i piloti hanno iniziato a chiedere è stata: “Più veloce, puoi andare più veloce?” in modo da soddisfare il loro bisogno di correre. Volevano velocità e senza dubbio l’hanno trovata. Vuoi sapere com’è finita l’avventura di Márquez e Pedrosa a Salisburgo?