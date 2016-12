MotoGP: Ducati addio, Crutchlow alla Honda

Nel prossimo mondiale MotoGP, quello del 2015, Cal Crutchlow non sarà più in sella alla Ducati ufficiale insieme ad Andrea Dovizioso ma sarà sulla Honda del team LCR di Lucio Cecchinello. Il pilota britannico, lo scorso anno alla Yamaha Tech3, ha fatto sapere alla casa bolognese di non voler esercitare l'opzione sul contratto per la prossima stagione. Uno smacco per la squadra di Borgo Panigale che, dopo aver annunciato la conferma del suo secondo pilota ufficiale per il 2015, Cal Crutchlow, di nuovo al fianco di Andrea Dovizioso al World Ducati Week di due settimane fa, ora deve gestire l'affronto di un addio consumato, sembra, via sms. Alla Honda Crutchlow prenderà il posto di Stefan Bradl che andrà nel Team Forward Yamaha al posto di Aleix Espargarò (a sua volta destinato in Suzuki). Sulla Ducati dell'inglese, invece, salirà Andrea Iannone, diventando così a tutti gli effetti pilota ufficiale nel team interno.