MotoGP, Germania: Marquez domina anche il warm up

Sempre più cannibale: Marc Marquez, dopo la pole numero 7 conquistata ieri con annesso record della pista, realizza il miglior crono anche nel warm up, con il tempo di 1'22"057. E' un GP di Germania, classe MotoGP, sin qui a senso unico: sul circuito del Sachsenring lo spagnolo va a caccia della nona vittoria in altrettante gare in stagione. Al secondo posto, staccato di soli dieci millesimi, c'è Jorge Lorenzo, apparso più pimpante rispetto a ieri.