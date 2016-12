MotoGP, Rossi: "Frenato dalla gomma"

Finora il weekend tedesco non ha riservato grosse soddisfazioni a Valentino Rossi e il motivo risiede nelle gomme. "Era già successo a Barcellona, solo che stavolta è capitato in qualifica, uno svantaggio non da poco. Non aveva grip, è come se non si fosse "accesa". Peccato, perché potevo fare qualche decimo meglio e partire più avanti. Per fortuna ho fatto bene il primo giro e sono almeno in seconda fila, il minimo per fare una buona gara", ha detto.