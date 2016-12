MotoGP, Germania: scatto Marquez, sue le terze libere

Dopo essere finito sull’asfalto ieri mattina durante la prima sessione di libere, Marquez dimostra di essersi ripreso alla grande e mette tutti in fila. Ma parlare di dominio sarebbe sbagliato, considerato che i primi dei piloti sono raccolti in meno di mezzo secondo. Dietro Marquez si piazza la Yamaha di un ottimo Jorge Lorenzo, staccato di meno di tre decimi dal connazionale della Honda. Terzo gradino del podio virtuale per la Honda Lcr di Stefan Bradl, a un’incollatura da Lorenzo. Quarto tempo per la Yamaha Forward Racing di Aleix Espargaro, che si era piazzato davanti a tutti sia nelle prime che nelle seconde libere. Quinta la Yamaha Tech 3 di Bradley Smith che si lascia alle spalle Valentino Rossi: il Dottore accusa un ritardo di meno di cinque decimi da Marquez. Settima la Honda di Dani Pedrosa, mentre per trovare la prima Ducati bisogna scendere fino alla nona posizione occupata da Andrea Iannone. Grosso spavento per Pol Espargaro, che è scivolato sull’asfalto e ha distrutto la sua Yamaha Tech 3. Una caduta che, fortunatamente, non sembra avere avuto conseguenze per il 23enne pilota spagnolo che ha raggiunto i box sulle sue gambe. Resta fuori dai primi dieci direttamente qualificati al Q2 Andrea Dovizioso, 11esimo alle spalle della Honda Gresini di Alvaro Bautista.