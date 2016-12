MotoGP, Rossi: "Sono un po' preoccupato"

La prima giornata di prove non è andata come sperava e Valentino Rossi non nasconde un po' di preoccupazione. "E' un peccato non essere riuscito a migliorare il mio tempo della mattina perché per me era stata una buona sessione. Ero terzo e mi sentivo a mio agio sulla moto, ma con l'aumentare delle temperature abbiamo dovuto usare la gomma più dura davanti e non avevamo il giusto setting. La moto era molto più difficile da fa curvare e aveva del sottosterzo. Ho sofferto parecchio e non ero abbastanza veloce. Sono un po' preoccupato, specialmente perché sabato mattina dovremo migliorare e capire il problema.