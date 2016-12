MotoGP, Germania: Aleix Espargaro brucia tutti, Rossi terzo

La mattinata si apre con lo spavento per una brutta caduta di Marc Marquez: lo spagnolo, vincitore delle prime otto gare di questo Mondiale e autentico dominatore in classifica generale, sembra zoppicare vistosamente appena dopo la scivolata ma risale poi in sella e torna in pista. Per il resto ottime indicazioni dalle Yamaha, che appaiono le più solide e occupano le prime tre posizioni fino al colpo a sorpresa di Aleix Espargaro, che nell'ultimo giro disponibile sfrutta le supersoft per piazzare la zampata. Andrea Iannone a fine sessione si posiziona nono (+ 0"704), mentre il ducatista Andrea Dovizioso è undicesimo (+ 0"738, comunque meglio del compagno di squadra Crutchlow giunto tredicesimo). Alle ore 14.05 sono in programma le seconde libere.