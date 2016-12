MotoGP, Pedrosa rinnova con la Honda sino al 2016

Dani Pedrosa è stato confermato nella squadra ufficiale della Honda in MotoGP fino al 2016. Lo spagnolo farà ancora coppia con Marc Marquez, che aveva rinnovato poche settimane fa. Pedrosa non ha mai cambiato marca dal suo debutto nel mondiale vincendo tre titoli iridati, uno nella 125 nel 2003 e due nella 250 (2004 e 2005). E' poi passato in MotoGP nel 2006, dove non è però mai riuscito a vincere un Mondiale.

"Sono felice di poter annunciare il mio rinnovo e sono grato alla Honda della fiducia che hanno mostrato in me per altri due anni. E' il miglior modo di continuar enella mia carriera, insieme alla squadra con cui ho iniziato a gareggiare. Sono carico per dare ancora il mio 100% e continuare a lavorare insieme a tutti i membri della Hrc", le paorle di Pedrosa. Per la Honda la certezza di avere, accanto al fortissimo Marquez, un pilota di esperienza che possa supportare il campione del mondo. Con i due piloti Honda ufficiali sistemati e con la conferma di Valentino Rossi in Yamaha fino al 2016, sulla scacchiera dei più forti della classe regina resta da collocare Jorge Lorenzo, ancora in bilico tra la conferma in Yamaha a ingaggio ridotto o cambiare, probabilmente verso Ducati.