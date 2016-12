MotoGP, Vale Rossi rinnova con la Yamaha

"Sono molto felice di comunicarvi che rimarrò con la mia M1 e i miei ragazzi anche per i prossimi due anni!". Con queste parole Valentino Rossi annuncia l'atteso rinnovo con la Yamaha attraverso il suo twitter ufficiale. Il Dottore, tornato competitivo in questa stagione anche se sempre alle spalle del fenomenale spagnolo Marc Marquez , potrà quindi continuare a dare l'assalto al Mondiale della MotoGP per quello che sarebbe il suo decimo titolo.

"Sono molto orgoglioso di questo annuncio - le sue parole nel comunicato di Iwata - . E 'molto importante per me perché mi piace lavorare con la mia squadra e tutti i ragazzi del team, sia con i membri giapponesi ed europei che sono stati con me quasi tutta la mia carriera. E' fantastico perché questo era il mio obiettivo. Volevo continuare, mi sento bene e sono motivato ​​a continuare a dare il mio meglio. Sono molto felice di poter restare in sella alla mia YZR-M1, che è stato il mio amore per tanti anni e sarà ancora il mio amore di quest'anno e per le successive due stagioni. Un grande grazie a tutti, cercherò di continuare a dare il massimo per arrivare davanti e fare buone gare. Buon divertimento!". Insomma, "The show goes on...", come recita la scritta che campeggia sopra la foto della squadra diramata dalla Yamaha.

Valentino Rossi ha dunque raggiunto il suo obiettivo: continuare in MotoGP per altre due stagioni in sella a una moto ufficiale e competitiva. La notizia era nell'aria, Vale aveva fatto pressione sulla Yamaha già da inizio stagione che ora, dopo un ottimo avvio di stagione del pesarese, ha deciso di mettere tutto nero su bianco. Cosa che non è ancora avvenuta per Jorge Lorenzo e Rossi nel 2015 potrebbe essere a tutti gli effetti prima guida della casa del diapason. Lo spagnolo non ha un accordo e sembra destinato alla Ducati.