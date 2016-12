MotoGP: Marc Marquez conquista l'ottavo sigillo ad Assen

Una gara tesa, con il meteo pazzo, in perfetto stile Assen . La pioggia che arriva sulla griglia ad aumentare l'afflusso di adrenalina dei piloti, che faticano a tenere i nervi saldi, a fare le scelte giuste. Gomme rain o slick , il dilemma. Marquez sceglie subito, prima di tutti e fa solo un giro dei due previsti per testare le condizioni dell'asfalto. Gli altri invece si prendono tempo, fanno un passaggio e tornano ai box per parlare con i tecnici e fare un cambio moto. Poi ancora dentro, per allinearsi sulla griglia. Rossi , no. Il 46 torna nuovamente in pit-lane per prendere la moto con le rain e partire così dai box. Il motivo è semplice: l'azzardo scelto inizialmente, l'idea di scattare subito con le slick, adesso, non lo convince più. Parte la gara ed è subito un testa a testa tra Marquez e Dovizioso . Mentre Pedrosa si ritrova in lotta con Aleix Espargarò . Sarà così per tutta la corsa, per entrambe le coppie. Nonostante una pioggia a singhiozzo, che alla fine cede il passo e obbliga tutti ad un cambio moto obbligato dopo un terzo di gara. Quando proprio Marc e Andrea sono i primi a capirlo, a passare alle slick. Rientra anche Rossi , mentre ritarda l'ingresso di un giro Lorenzo , che perde posizioni preziose. Poco dopo, però, cade ancora qualche goccia, ma i piloti resistono, restano in pista. Valentino è il più scatenato e risale velocemente la classifica, lanciato in una rimonta ricca di motivazioni. Mentre la pista si asciuga progressivamente. Tanto che, a 10 giri dal termine, Marquez rompe gli indugi: infila la Ducati di Dovizioso e scappa verso il successo. Andrea prova a resistere, ma poi gestisce e difende il secondo posto. Pedrosa invece deve sudare per lasciare dietro Espargaro . Aleix che alla fine paga il pegno del gap di prestazioni " Open vs. Factory " sull'asciutto. Lorenzo invece fa il turista nelle retrovie, arrendevole. Rossi è arrivato fino alla quinta piazza, ma il tempo è finito e sventola la bandiera a scacchi. Marquez "nuota" sul rettilineo, sgasa e dilaga nel mondiale , con 200 punti. Valentino e Dani adesso lo seguono alla pari, a 128. Alle loro spalle c'è un coraggiosissimo Dovizioso (91 punti), che regala alla Ducati un podio meraviglioso e importante.

LA CRONACA DELLA GARA DI ASSEN, GIRO-PER-GIRO

Bandiera a scacchi: Marc Marquez conquista l'ottava vittoria stagionale su 8 gare! Dovizioso è 2° davanti a Pedrosa. Aleix Espargaro 4°, poi Rossi 5°, davanti a Iannone, Bautista, Smith, Crutchlow e Bradl. Lorenzo è solo 13°

Ultimo giro: E' una cavalcata solitaria per Marquez, con Dovizioso e Pedrosa sgranati alle sue spalle, e Aleix Espargaro giù dal podio

25 - Tra Dovizioso e Pedrosa ci sono +5.7. Andrea può stare relativamente tranquillo per il secondo posto

- Valentino continua a forzare, ma il distacco da Espargaro è troppo elevato

24 - Marquez è sereno al comando, ma spinge forte nonostante gli ormai +4.1 di vantaggio sulla Ducati che lo segue

20 - +2.3 è il gap tra Marquez e Dovizioso

- Si ritira Pol Espargaro che si era rialzato dopo la scivolata

- Lorenzo all'attacco di Petrucci, si prende il 14° posto

19 - Tornano i gomiti a terra per Marquez, che firma giri veloci a ripetizione

- Iannone solleva il posteriore in staccata, vuole andare a prendere Rossi che è davanti di pochi millesimi

18 - Marquez allunga su Andrea: +0.762. Lorenzo intanto è 15°

17 - Ancora Pedrosa su Espargaro

- Dovizioso resiste, segue Marc a +0.4

16 - Giro veloce di Valentino, che ha però +15" da Pedrosa

- Marquez all'ingresso della chicane infila la Ducati e si porta al comando della gara

- Cade invece il fratello, Pol Espargaro

- Ancora Espargaro si butta dentro e passa Pedrosa, tornando 3°. Che gara di Aleix!

- Rossi è 5°, passando Iannone

15 - Pedrosa sul rettilineo passa di potenza il connazionale sulla Yamaha

- Dovizioso sta gestendo l'arrivo Marquez, che è ormai vicinissimo

14 - Valentino dentro, passa Cal e ora attacca Andrea

- Rossi è 7° in scia a Crutchlow e Iannone

- Botta risposta, sorpasso e contro sorpasso, per Aleix e Dani

- Marquez è a meno di 1" da Dovizioso

13 - Sempre in lotta Espargaro e Pedrosa

- subito la Honda 93 con le rain accesa in pit-lane

- sventola la bandiera bianca crociata, segnalato il bagnato

12 - Rossi ha preso il gruppo per li quinto posto. Passa subito Parkes

- Torna la pioggia ed Edwards si ferma per un nuovo cambio

- +2.2 il distacco tra Dovizioso e Marquez

11 - Iannone in lotta con Parkes per la 7.ma piazza, con fatica, ma lo passa

10 - Marc martella per andare a prendere la Ducati

- Dovizioso comanda con +4.1 su Marquez

- Aleix torna davanti a Dani, con un sorpasso all'esterno. Rossi giro veloce 1:37.121, ma è 9°, dietro a Iannone

9 - Pedrosa attacca Aleix Espargaro, ma la Yamaha sbanda pericolosamente in accelerazione e il pilota si deve accodare

- Marquez martella e si porta al 2° posto , ma con +3.8 di gap da Dovizioso

- Al comando Dovizioso. Abraham quasi centra Pol Espargaro in pit-lane, tanto traffico e rischi

8 - Rientra Lorenzo, con Smith e tutti gli altri

- Drittone di Marquez, nella ghiaia, ma resta in piedi

- Lorenzo resiste in pista

- Rossi in volata nella pit-lane, prende la moto con le slick

- Cambio anche per Pedrosa ed Edwards

- Salto di Marquez, diretto da una all'altra, Dovizioso fa uguale. I due escono in tandem

7 - Marquez e Dovizioso in pit-lane per il cambio moto

- Si ferma Redding. La RC213V di Marquez è pronta nel box con il motore acceso... Si ferma Hernandez

6 - Nel box Honda scoprono le moto, tutte con gomme slick, perché la pista è sempre più asciutta

- Crutchlow è 5° davanti a Iannone. L'inglese sembra averne di più dell'italiano

5 - Giro veloce di Dovizioso, Hayden passa Bradl ed è 11°

- Ha smesso di piovere

- Bautista si prende la nona piazza ai danni di Smith

4 - Marquez è al comando con Dovizioso e Aleix Espargaro alle spalle, poi Pedrosa e Iannone. Rossi è 13° e va alla caccia di Hayden

- Giro veloce di Marquez 1:48.797. Crutchlow attacca Lorenzo e gli sfila la sesta piazza

3 - Espargaro passa Pedrosa e va alla caccia di Dovizioso. Valentino in lotta con Pol Espargaro per il 14° posto

- Cambio moto per Hernandez, partito con le slick e passato alle rain

2 - Rossi è 18° quando ricomincia a piovere

- Marquez si riporta al comando, è bagarre tra i due. Iannone è 5°, con Lorenzo in scia, marcato da Crutchlow

1/26 - Dovizioso davanti a tutti, passa subito Marquez che era parito come un fulmine. Seguono Pedrosa ed A.Espargaro

- Petrucci resta fermo in griglia

- Valentino cambia moto e torna sulle rain, partendo dai box. Clamorosa decisione all'ultimo

- Piloti che si allineano sulla griglia

- Dall'elicottero però si vedono ancora delle gocce di pioggia...

- Alcuni pezzi del tracciato sono già praticamente asciutti

- Broc Parkes problema tecnico, è fermo lungo la pista

- Redding parte dalla pit-lane, con le rain

- Warm up che parte, con Valentino molto attento al feedback

- Dall'Igna (Ducati): "La pista cambierà in fretta, quindi probabilmente bisognerà cambiare moto in corsa..."

- La gara è dichiarata ufficialmente bagnata dalla Direzione Gara

- Rossi esce con entrambe le gomme slick (soft riga bianca) per il suo secondo giro di allineamento. Ma non è facile e la moto scoda vistosamente sulle pozze d'acqua. E' la scommessa di Valentino per recuperare...

- Passaggio in pit-lane e molti piloti si fermano, anche per parlare con i tecnici. Alcuni cambiano moto, tra cui Rossi e Lorenzo. Marquez invece non entra in pit-lane e si schiera direttamente in griglia, senza poter fare ancora un giro

- Due giri di ricognizione per tutti i piloti, per valutare le condizioni di bagnato. Molti partono dalla griglia, Marquez invece dalla pit-lane

- La pit-lane riaprirà alle 14:05

- Partenza ritardata, in attesa dell'evoluzione delle condizioni meteo

- Galbusera (Yamaha, 46): "Così è una gara con assetto da bagnato"

- L'asfalto di Assen si asciuga velocemente e le condizioni meteo cambiano in continuazione, ma partire con le slick al momento è impossibile

- Tanti dubbi per i piloti nella scelta della gomma. Metà della pista è bagnata e l'altra metà asciutta

- Caduta di Bradl nel giro di allineamento. Il tedesco corre ai box per prendere la seconda moto

- Scroscio di pioggia improvviso

- Piloti che iniziano a schierarsi sulla griglia di partenza olandese