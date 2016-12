MotoGP, Assen: Aleix Espargaro resta al comando nel terzo turno di libere

Aleix Espargaro si conferma il pilota più veloce nella combinata delle prove libere, grazie al giro record in 1:33.653 stampato, però, nel secondo turno. La terza sessione è stata infatti condizionata dalla pista umida, che non ha permesso ai piloti di spingere e migliorare i propri tempi. Al punto che Marquez, Pedrosa e Lorenzo non sono nemmeno scesi in pista. E' entrato invece Rossi, che è stato il più veloce, dopo 11 giri di verifica del set-up.