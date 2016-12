Valentino Rossi: "Abbiamo capito la via per sistemare la moto"

Dopo il 7° tempo nelle libere , Valentino Rossi non perde il sorriso e spiega il lavoro fatto: "Alla fine non è andata così male, perché abbiamo capito la via per mettere a posto la moto. Sul passo non sono male, ma mi manca qualche decimo con le gomme fresche. Qui son tutti veloci, le Honda viaggiano forte e Marquez ha ancora qualcosa in più. Bisogna lavorare giorno per giorno e l'importante è partire nei primi 5 per la gara".

Il 46 precisa: "Abbiamo fatto una modifica nel finale delle prove, per capire la direzione. E' uscito un buon giro anche con le gomme usate. Il problema è che dopo 4-5 giri di fila il posteriore si muove troppo e dobbiamo rallentare. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma in generale siamo tutti lì vicino". Nel box Yamaha, però, si è andati vicini all'incidente diplomatico, visto che sono arrivati 3 scarichi nuovi, ovviamente non ripartiti equamente. Per questo Rossi si dice stupito: "Due scarichi nuovi li ha presi Lorenzo e uno è stato lasciato a me. Forse perché lui è secondo nel mondiale? Oppure forse no... - scherza Valentino consapevole di essere lui il 2° nella classifica iridata, che poi serio conclude - Quindi non lo uso perché con un solo set non si riesce a lavorare. Non ho capito bene come sia andata, perché quando son arrivato i nuovi scarichi erano già montati sulle moto di Jorge". Argomento che Lorenzo non tocca, focalizzandosi sulla resta della sua giornata di prove: "Per essere onesto speravo che andasse meglio. Speravo di trovare una moto più dolce... Invece ho provato delle cose che nei test di Barcellona e Aragon erano andate bene, ma qui no. Non funzionavano per l'accelerazione e la moto era nervosa, soprattutto davanti. Facciamo un giro buono ma poi soffriamo. Dobbiamo migliorare l'entrate in curva e mettere più peso sul davanti. Per domani potrebbe anche piovere e cambierebbe tutto... Speriamo resti asciutto per recuperare il gap che abbiamo dalle Honda. L'obiettivo è cercare di stare in prima fila e fare una buona partenza". Il maiorchino commenta anche il suo stato di forma: "Mentalmente sono sempre stato forte e ho sempre creduto in me stesso. Ma se ti manca qualcosa sul fronte fisico e il feeling con la moto allora è difficile restare al top. Adesso la moto la stiamo migliorando, lentamente, e tutto tornerà come prima".

L'uomo da battere, comunque, resta Marc Marquez. " E' andata abbastanza bene e sono felice perché l'anno scorso abbiamo sofferto parecchio su questa pista. Penso che sia una tracciato buono sia per Honda e sia per Yamaha. Loro sono andati meglio l'anno scorso, ma forse noi ora abbiamo fatto un passo avanti e mi sento molto a mio agio e soddisfatto del passo che ho. Vedremo in qualifica perché non siamo così veloci con le basse temperature. Ma sono convinto che saremo con i migliori", ha spiegato. Giovedì avaro di soddisfazioni per la Ducati, con Andrea Dovizioso, solo decimo, comunque ottimista. "Abbiamo fatto un buon lavoro e sono soddisfatto, soprattutto se raffronto il feeling che ho quest’anno a quello di dodici mesi fa - le sue parole - . Abbiamo fatto delle prove con entrambe le mie moto: i cambiamenti al set-up non hanno dato i risultati sperati e siamo tornati indietro. Sono riuscito a fare un buon tempo anche se il mio non è stato un giro perfetto, però ho fatto due giri quasi uguali, e questo è un buon segno. Sono quindi contento per il feeling con la mia moto, un po’ meno perché ci sono tanti piloti molto veloci. L’importante comunque era stare nei primi dieci perché venerdì c’è il rischio di una giornata di pioggia".