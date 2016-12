MotoGP, Valentino Rossi: "L'obiettivo è battere Marquez"

Il Dottore fa un commento anche sull'uscita dal mondiale dell'Italia: "Per la Nazionale sono molto triste, come tutti gli italiani. E' normale perché si aspetta il mondiale per i 4 anni e poi si esce subito. Ci sono tante cose da recriminare, ma mi spiace particolarmente perché volevo prendere un po' in giro gli spagnoli. Invece siamo usciti anche noi, quindi stiamo zitti".



L'ironia di Rossi passa anche attraverso una battuta sul motivo per il quale ad Assen si corre di sabato: "La spiegazione è semplice. Si corre di sabato perché la pista era vicino ad una chiesa e il parroco non voleva rumore alla domenica. Ma poi è strano perché la Superbike qui invece corre alla domenica?! Ma forse è perché il prete preferiva la Superbike".



In conferenza, però, il campione di Tavullia fa il punto sulle reali possibilità di successo, suo e della Yamaha, in questo fine settimana: "Lo scorso anno non ero veloce e forte come quest' anno. Qui nel 2013 ho avuto un buon w-e, anche se abbiamo lottato col meteo, ma poi abbiamo trovato un buon assetto ed è stata la miglior gara della stagione. Dobbiamo continuare cosi anche quest 'anno . Sto molto meglio e sono in condizione di andare più veloce, ovunque. Quindi speriamo di andare veloce anche qui. L'obiettivo è battere Marquez, per cercare di stare al suo livello. Anche Lorenzo qui è forte, anche infortunato pesantemente come nel 2013. Senz'altro quest anno vorrà provare a stare davanti. Soprattutto dopo la gara di Barcellona".



Valentino ha già una strategia d'attacco: "Ora le qualifiche sono molto importanti, anche see sono sempre il momento in cui fatico di più. Anche a Barcellona non ero abbastanza veloce, ma ho trovato qualche modifica per entrare poi nella top 5, che era il mio obiettivo. Cercherò di partire in prima fila anche qui, perché posso essere forte nei primi giri. Inoltre questo è un posto speciale, sono fortunato perché forse sono probabilmente l'unico che ha corso nel vecchio circuito in 125cc, 250cc e 500cc. Adesso hanno modificato la pista e con la MotoGP è molto veloce. Regala comunque tanta adrenalina ad ogni giro. Inoltre è l'unica pista dove ho vinto sia io, sia mio papà Graziano".



Infine Rossi analizza la concorrenza diretta: "Marquez frena tanto e molto in ritardo. Ha sempre la situazione sotto controllo. E' molto attento fino alla fine della gara, modificando la traiettoria per rendere impossibile il passaggio di chi sta dietro. Ha capito bene cosa deve fare. Io sono arrivato dietro a Marc 4 volte quest'anno, e forse la battaglia più ravvicininata è stata in Qatar. A Barcellona invece Dani e Marc avevano un passo migliore ed era difficile attaccare nel finale. Vediamo se qui si può fare meglio. Stiamo lavorando tanto con la Yamaha e quasi sempre i miei commenti e quelli di Jorge sono gli stessi. La Yamaha quest'anno ha fatto molti sforzi per migliorare, soprattutto in frenata. La M1 adesso è una buona base sia per me, che per Lorenzo".