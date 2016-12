MotoGP, test Montmelò: davanti c'è sempre Marquez

Marc Marquez è sempre davanti. Il pilota Honda, nel dayafter del trionfo nel Gran Premio di Catalogna, fa registrare il miglior tempo anche nella giornata di test. Con pochi aggiornamenti da provare per la sua RC213V, lo spagnolo chiude col crono di 1'41"184, solo 40 millesimi meglio della Yamaha Tech3 di Bradley Smith , al lavoro sul freno motore. Tanti esperimenti invece per le Yamaha di Valentino Rossi che chiude al decimo posto.

"Abbiamo avuto alcune novità interessanti da sperimentare - sono le parole di Rossi alla fine dei test -. Diversi scarichi per la stagione corrente e poi innovazioni al motore in vista del 2015. Inoltre abbiamo provato qualcosa per la Bridgestone: insomma, siamo contenti, dobbiamo continuare su questa strada". L'altra Yamaha, quella di Jorge Lorenzo, chiude col terzo tempo.