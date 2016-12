Moto3: Alex Marquez trionfa a Barcellona

Partito dalla pole, Alex Marquez trionfa nel GP della Catalunya, classe Moto3, portando la Honda al successo. E' la seconda vittoria in carriera per il fratello del campione del mondo della MotoGP, che precede sul podio Enea Bastianini, 2° con la KTM gestita dal team Gresini. Vazquez è 3° (Honda), dopo aver battuto in volata Miller (KTM, 4°) e Fenati (KTM, 5°). Bagnaia chiude la top ten. Brutta caduta al primo giro per Antonelli, illeso.