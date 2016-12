MotoGP: Dani Pedrosa centra la pole del GP di Catalunya

Q2

Marquez dice di non amare particolarmente la pista spagnola, ma intanto apre il Q2 subito al comando. Il suo tempo di riferimento è 1:41.135, buono per mettere subito in riga Pedrosa (+0.225) e Lorenzo (+0.328). Con la Ducati di Iannone che, col sesto tempo, precede quella di Dovizioso e i fratelli Espargaro in scia. Intanto Rossi rientra con fatica nella top ten (+0.941). Mentre Bautista viene letteralmente lanciato in aria dalla sua Honda, con un atteraggio violento che costringe i commissari a farlo uscire in barella. Per fortuna solo una gran botta per Alvaro, che poi rientra in scooter al suo box.



Pit-stop per il cambio gomme veloce, e Marquez torna immediatamente in pista per il secondo assalto alla pole. Nonostante l'impegno, il cronometro dice che in questo tentativo il tempo non migliora. Mentre arriva proprio Pedrosa, che invece si avvicina al suo record del 2013 (1:40.893) girando in 1:40.985.



Seconda sosta per Marquez, che a meno di 3 minuti dalla bandiera a scacchi torna in pista per l'ultimo tentativo utile. Intanto Bradl si porta in prima fila, agguantando il terzo tempo, con tanto di dritto al termine del giro buono. Ma fa meglio Lorenzo, che risale in seconda piazza, a solo 1 decimo dalla pole provvisoria.



Colpo di scena: quando manca 1 minuto al termine, cade Marc Marquez! Il 93 perde l'anteriore dopo una staccata esagerata, con la moto che lo scarica senza appello nella ghiaia. La qualifica spagnola finisce quindi con Pedrosa, Lorenzo e Marquez, in prima fila. Con Bradl che apre invece la seconda, in compagnia di Rossi, che proprio negli ultimi istanti trova il guizzo per il 5° tempo davanti ad Espargaro. Tocca poi a Dovizioso chiudere il trenino dei primi 7, raccolti in appena 3 decimi e mezzo.