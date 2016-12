MotoGP, Espargarò e Smith davanti nelle libere

Si è trattato di una prima giornata insolita, con i piloti favoriti costretti a inseguire. Oltretutto, il record di giornata è stato stabilito al termine del primo turno grazie a una gomma morbida utilizzata da Aleix Espargarò, l'unico a essere riuscito a scendere sotto il 1'42". Nessuno degli altri si è avvicinato al suo crono, anche perché in pochi hanno cercato il tempo a sensazione. Sta di fatto che per una volta non sono stati i soliti noti a occupare le prime posizioni della classifica. Nelle libere 2 in tanto non sono riusciti a migliorare il proprio tempo e tra questi, oltre a Espargarò, anche Andrea Iannone, Valentino Rossi e Dani Pedrosa, che hanno chiuso rispettivamente sesto, settimo e nono nella combinata di giornata. A chiudere la "top ten" è stato invece Andrea Dovizioso, l'ultimo dei piloti qualificati direttamente al Q2 di sabato pomeriggio. Cosa da non sottovalutare se, come dicono alcune previsioni, dovesse piovere nelle libere 3. Al momento il primo degli esclusi è Alvaro Bautista. Fuori anche le Ducati di Yonny Hernandez, Michele Pirro e un sempre in difficoltà Cal Crutchlow. Non fa passi avanti Michel Fabrizio, sempre fanalino di coda con l'Aprilia Art.