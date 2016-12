MotoGP, Valentino Rossi: "Serve una grande qualifica"

"Insieme al Mugello questo è il mio circuito preferito - ha proseguito il Dottore -, ma è anche una pista complicata. Correre qui è un divertimento assoluto e l'obiettivo sarà stare con Marquez e Lorenzo per giocarmi la vittoria. Detto questo, devo migliorare in qualifica: non sono mai stato granché al sabato ma al Mugello la mia prova è stata disastrosa. In gara quando sono arrivato al terzo posto, Marquez e Lorenzo se n'erano già andati e non c'è stato modo di riprenderli: bisogna certamente migliorare in qualifica". Marquez, autentico dominatore nelle prime sei gare del 2014, ha dovuto lottare in Italia per avere la meglio di Jorge Lorenzo: "Impossibile battermi? Lo pensano in molti - ha detto il campione del mondo -, ma non è così. Arriveranno gare in cui sarà impossibile vincere, allora dovremo essere bravi ad accontentarci. A Montmelò sono di casa, ma di solito faccio fatica. Le avversarie saranno le Yamaha, che qui vanno forte: Rossi e Lorenzo saranno molto competitivi".



Anche Jorge Lorenzo arriva in Spagna rinfrancato dall'ottima prova del Mugello: "Abbiamo fatto un grande passo avanti, mi sento più forte sia a livello mentale che fisico. Per le Yamaha questa è senza dubbio una buona pista". Chiude Andrea Iannone, in prima fila al Mugello e autore di un buon inizio di stagione: "In Italia sono andato forte in qualifica, ma la gara è stata complicata. Il mio obiettivo resta quello di migliorare gara dopo gara".