MotoGP, Rossi: "Dare il meglio fin dalla prima sessione"

Valentino Rossi arriva a Barcellona con il ricordo del podio del Mugello, ma anche la consapevolezza che per tornare a vincere serve qualcosa di più. "Per lottare con Jorge e Marc devo dare il meglio fin dalla prima sessione di prove in modo da essere forte anche la domenica. Farò di tutto per essere davanti con loro. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando sulla moto. So che possiamo fare ancora meglio, ma la squadra è motivata", ha detto.