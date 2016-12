MotoGP, Rossi: "Gara compromessa in qualifica"

Valentino Rossi è tornato sul podio al Mugello, ma non era il terzo gradino quello a cui ambiva nel suo 300° GP. "E' stato bello tornare sul podio qui, mi mancava dal 2009 e lo dedico a tutta la gente che è venuta per me. Nel complesso sono soddisfatto, ho fatto una bella gara, che però ci siamo giocati in qualifica. Partire decimo è stato un problema, anche se nei primi giri sono stato bravo e fortunato e non ho perso tempo", ha raccontato.

Alla fine, però, non è riuscito a lottare per la vittoria con Marquez e Lorenzo. "Non sono riuscito a colmare quel secondo di distacco che avevo. Però aver dato 14 o 15 secondi al quarto significa che abbiamo fatto una grande gara", ha aggiunto. Certo, davanti a lui hanno dato spettacolo, anche se alla fine il risultato ha premiato ancora una volta Marc Marquez. "Ma in questa gara ho fatto decisamente più fatica. E' stata la gara più difficile dell'anno. All'inizio ho fatto tanta fatica per prendere Jorge, poi mi ha dato una mano il perfetto setup del cambio, con una sesta marcia che mi ha permesso di essere molto veloce sul rettilineo. Una cosa importante per sorpassare qui. Di certo è stato un bello spettacolo", il suo commento. A rendergli la vita dura è stato un Jorge Lorenzo mai così competitivo quest'anno. "Fisicamente ora sto meglio, anche se alla fine ero molto stanco. La differenza l'ha fatta un po' di mancanza di velocità, anche se devo dire che Marquez è stato molto bravo anche in frenata...", ha riconosciuto il maiorchino.

Purtroppo la Ducati non è riuscita a far gioire i suoi tifosi e il migliore dei piloti sulla moto di Borgo Panigale è stato Andrea Dovizioso, sesto. "Credo di avere dato il mio massimo in gara. Alla fine non siamo andati così male come gap dai primi: siamo riusciti a migliorare di tre secondi e mezzo rispetto all’anno scorso, e questo è un aspetto positivo. La gara del Mugello, come sempre, è stata molto dura, ma è bella anche per questo. E’ stata una lotta davvero tosta quella con Pedrosa, Espargarò e Iannone. Mi ha aiutato molto la potenza che avevamo in rettilineo, e facevo delle grandi staccate alla San Donato. Alla fine abbiamo portato a casa il massimo che si poteva ottenere", il bilancio del forlivese. Perlomeno Andrea Iannone ha provato il brivido di guidare la corsa: "Sono felice di aver fatto i primi giri in testa davanti al mio pubblico. A gara conclusa il mio team e gli ospiti mi hanno raccontato che il pubblico esultava dopo ogni mio sorpasso, questo mi inorgoglisce, il calore del pubblico mi da sempre una marcia in più. Abbiamo fatto una buona gara, ma non potevamo tenere testa al passo delle Honda e delle Yamaha. Purtroppo ho faticato un po' negli ultimi sette giri a causa del consumo delle gomme, ma mi sono impegnato molto e ho lottato per dare il massimo.”