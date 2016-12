MotoGP, Marquez vince anche al Mugello e fa sei su sei

Alla fine Marquez ha vinto ed è quello che conta, ma per la prima volta ha davvero dovuto sudare per conquistare il successo. E a rendergli difficile la vita è stato quel Jorge Lorenzo che lo scorso anno gli ha conteso fino all'ultima gara il titolo. Parlare dei numeri da record di Marquez è ormai una noiosa consuetudine (sei vittorie, sei pole e leadership sempre più salda), mentre ritrovare vincente, anche se alla fine è stato secondo, il fuoriclasse della Yamaha è una bella notizia anche per il resto del campionato. Jorge ha risposto a ogni attacco, a ogni sorpasso, anche se alla fine ha dovuto piegare la testa di fronte a una Honda chiaramente più veloce della sua M1 sul rettilineo toscano. Ma lo spettacolo è stato grandioso e potrebbe essere solo il primo di una lunga serie a venire. Peccato solo che sulla pista di casa Valentino Rossi non sia riuscito a stare con loro. Il distacco finale è ridotto (meno di 3") anche se una mano gliel'hanno dato i due davanti, rallentandosi nel finale. Rossi ha pagato a caro prezzo delle qualifiche non certo brillanti, ma è riuscito a recuperare in fretta dalla decima piazza. Poi, però, quando Lorenzo e Marquez hanno iniziato a spingere, non è stato in grado di restare con loro. Il pesarese ha comunque festeggiato bene il 300° GP della carriera, conquistato il suo 187° podio. Insomma, ben più del 50% in 18 anni di corse iridate. Peccato solo aver dovuto rimandare ancora la decima vittoria al Mugello. Da Rossi in giù la lista dei delusi è lunga. A partire da Dani Pedrosa , mai stato protagonista e costretto al quarto posto dopo una gara anonima, iniziata senza infamia e finita senza lode, al termine di una breve rimonta. Per lui, che ha perso il secondo posto in classifica generale a favore di Rossi, c'è ancora la scusante dei postumi dell'operazione all'avambraccio destro. Pure in casa Ducati non è che ci sia molto da sorridere. Andrea Iannone e Andrea Dovizioso sono partiti forte come al solito (Iannone ha anche guidato la corsa), ma dopo una manciata di giri hanno dovuto accontentarsi di posizioni di rincalzo. Davanti a loro ha chiuso un ottimo Pol Espagarò, sempre più a suo agio sulla M1 satellite. Appena fuori dalla "top ten" Michele Pirro, 11° con la Ducati dietro ad Alvaro Bautista e Aleix Espargarò, nono e migliore dei piloti in sella alle Open. Giornata da dimenticare per Cal Crutchlow e Stefan Bradl : il primo è caduto e la sua Desmosedici è andata a travolgere la Honda del tedesco. Ritirato anche Michel fabrizio con l'Art.

LA CRONACA DELLA CORSA

ULTIMO GIRO - Gli altri: Pedrosa è quarto, Pol Espargarò quinto, Dovizioso sesto e Iannone settimo

ULTIMO GIRO - Vince Marquez, Lorenzo chiude secondo a un soffio. Rossi è terzo dopo aver mollato

ULTIMO GIRO - Marquez tiene, Lorenzo perde qualche metro

GIRO 23 - Inizia l'ultimo giro: Marquez attacca, sorpassa sul rettilineo e chiude la porta a Lorenzo

GIRO 22 - A due giri dal termine è battaglia senza esclusione di colpi: Lorenzo tiene a bada Marquez, Rossi li vede

GIRO 22 - Lorenzo sempre davanti, ma Rossi è ora a 1"5!

GIRO 21 - Lorenzo non molla e torna davanti

GIRO 21 - Pol Espargarò è ora davanti a Iannone

GIRO 21 - Nuovo attacco di Marquez e stavolta risce a stare davanti

GIRO 20 - Dietro Pedrosa precede sempre Iannone, Pol Espargarò e Dovizioso

GIRO 20 - Marquez ripassa, Lorenzo risponde e poi si risorpassano ancora: che spattacolo a 4 giri dal termine. E Rossi è più vicino

GIRO 19 - Lorenzo ancora al comando con Marquez in scia

GIRO 19 - Rossi prova ad approfittare della battaglia per tornare sotto

GIRO 18 - Lorenzo resta al comando, stavolta per Marquez sarà durissimma vincere

GIRO 18 - Lorenzo risponde a Marquez in staccata alla San Donato: lo passa ma va un pelo lungo e Marc torna davanti. Poi passa ancora Lorenzo

GIRO 17 - Lorenzo per ora non molla

GIRO 17 - Marquez ora prova a spingere per vedere la reazione di Lorenzo

GIRO 17 - Marquez attacca Lorenzo sul rettilineo e lo passa

GIRO 16 - Pedrosa si è ripreso la quarta posizione, ma Rossi è lontanissimo, a 8"

GIRO 16 - Rossi ha ufficialmente mollato, il suo distacco è tornato sopra i 2"

GIRO 15 - Si preannuncia una battaglia finale per la vittoria tra Lorenzo e Marquez

GIRO 14 - A 10 giri dal termine Rossi fa un po' a elastico e non pare essere in grado di riuscire ad agganciare i due fuggitivi

GIRO 14 - Lorenzo non molla il primo posto, ma Marquez è sempre alle sue costole. Bravo Pirro: 11°

GIRO 13 - Iannone ritorna quarto passando Pedrosa

GIRO 12 - Rossi sta provando a rientrare in lotta: 1"4 di distacco da Marquez

GIRO 12 - Si ferma anche Fabrizio

GIRO 11 - C'è un gruppetto che lotta per il quarto posto: Pedrosa, Iannone e Pol Espargarò con Dovizioso un po' più staccato

GIRO 11 - Marquez si tiene in scia a Lorenzo, Rossi ha 2" di ritardo

GIRO 10 - Pedrosa supera con facilità Iannone ed è quarto

GIRO 9 - Pedrosa si avvicina a Iannone, portandosi a 1" di distacco

GIRO 9 - Rossi adesso sembra faticare a tenere il passo dei primi due, soprattutto nella parte finale della pista

GIRO 8 - Si ritira Barbera

GIRO 8 - Rossi mantiene inalterato il distacco da chi lo precede, Pedrosa supera anche Pol Espargarò

GIRO 7 - Pedrosa passa Dovizioso ed è sesto

GIRO 7 - Rossi è a 1" da Marquez. Gli altri italiani: Iannone 4°, Dovizioso 6°, Pirro 12°, fabrizio 20°

GIRO 6 - Pedrosa è con Dovizioso e Pol Espargarò, ma fa fatica a rimontare

GIRO 6 - Marquez ha preso Lorenzo, mentre Rossi non è lontano da loro. Si stacca, invece, Iannone

GIRO 5 - La classifica: Lorenzo, Marquez, Rossi, Iannone, Pol Espargarò, Dovizioso, Pedrosa

GIRO 4 - Caduta di Crutchlow con la sua Ducati che scivola in mezzo alla pista e va a buttare a terra Bradl. Entrambi incolumi

GIRO 4 - Rossi attacca e sorpassa Iannone

GIRO 3 - Pedrosa risale al settimo posto. Caduta di Bradley Smith

GIRO 3 - Marquez passa in frenata Iannone, che gli risponde subito, ma poi deve cedere. Lorenzo ha quasi 1" di vantaggio

GIRO 2 - Rossi passa Dovizioso ed è quarto

GIRO 2 - Lorenzo prova ad allungare, poi Iannone, Marquez, Dovizioso e Rossi che è già quinto. Pedrosa ottavo dietro a Pol Espargarò e Crutchlow

GIRO 1 - Lorenzo si porta al comando su Marquez e Iannone

GIRO 1 - Iannone precede Marquez, Lorenzo e Dovizioso. Rossi settimo, Pedrosa nono

GIRO 1 - Partiti! E' Iannone il primo a inserirsi alla San Donato

-Sono oltre 77mila gli spettatori presenti al Mugello oggi

-E' iniziato il giro di ricognizione: 26 i gradi dell'aria

-Per quanto riguarda gli attesi protagonisti, sono tutti al via con la gomma media al posteriore tranne Iannone, che ha scelto una morbida

-Tanti vip sulla griglia di partenza, a partire dai calciatori Quagliarella, Pazzini e Abbiati. Presente anche Max Biaggi

-Tutto pronto al Mugello per la gara della MotoGP, sesta prova della stagione iridata 2014. In pole c'è Marc Marquez, con Iannone e Lorenzo in prima fila. Pedrosa è quarto, Dovizioso ottavo e l'attesissimo Rossi, al 300° GP della carriera, decimo