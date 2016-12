MotoGP, al Mugello sesta pole di Marquez

Insomma, davanti agli occhi di Fernando Alonso, dell'ex Ferrari, Stefano Domenicali, e dell'ex arbitro Pierluigi Collina, la sorpresa non c'è stata e Marquez, anche se non è riuscito a migliorare il record stabilito lo scorso anno da Pedrosa, si è confermato il più forte di tutti. Un vero peccato perché dietro, spettacolo e incertezza non mancano di certo. Stavolta è toccato ad Andrea Iannone provare a spodestare il campione del mondo e c'è mancato davvero poco che il pilota di Vasto non regalasse alla Ducati un'inattesa pole position. Magari in gara non riuscirà a ripetersi, ma di sicuro venderà cara la pelle. Come farà anche Jorge Lorenzo, uno che al Mugello vola e che pare aver rivisto un po' di luce in fondo al tunnel. Ci si aspettava di più, invece, da Dani Pedrosa, il più veloce nelle libere 3 e 4, ma al momento di dare la sua zampata non è riuscito a ripetersi. Decisamente peggio, però, hanno fatto Andrea Dovizioso e soprattutto Valentino Rossi. Il ducatista si è visto passare davanti, oltre a Iannone, anche Cal Crutchlow, sesto, mentre il pesarese è l'ultimo dei piloti in sella a una M1, preceduto pure da Pol Espargarò (quinto nonostante una caduta) e Bradley Smith, settimo. Non il modo migliore per iniziare quello che sarà il 300° GP della sua carriera. Per salire sul podio ci vorrà una rimonta delle sue. Dal Q1 erano saliti per la fase decisiva delle qualifiche Alvaro Baustista (Honda) e Aleix Espargarò (Ftr-Yamaha), pii 11° e 12° rispettivamente. Niente da fare, invece, per il collaudatore Ducati, Michele Pirro, 15° e dietro anche all'altra Desmosedici di Yonny Hernandez (13° e primo degli esclusi), mentre Michel Fabrizio, sostituto dell'ultima ora sull'Art di Petrucci, chiuderà lo schieramento con il 23° tempo, ultimo in griglia dopo il forfait di Nicky Hayden per problemi allo scafoide destro.