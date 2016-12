MotoGP, nuovo casco per Rossi al Mugello

"Pasta Di Vale, passione italiana, non scuoce mai, pasta di grano duro". E' questo il tema del nuovo casco portato da Valentino Rossi in occasione del GP del Mugello. La nuova grafica fa riferimento all'amatissima pasta, classico piatto della cucina italiana, con un evidente richiamo alla longevità in pista del pilota della Yamaha. La scelta è caduta sui rigatoni. Sul retro del casco gli immancabili Bulldog Cesare e Cecila che mangiano la pasta dalla ciotola. Il tempo di cottura della pasta "Di Vale" è rigorosamente di 46 minuti. Casco, pilota e rigatoni sono Made in Tavullia e prodotto italiano certificato. Il solito Aldo Drudi ideatore e realizzatore.