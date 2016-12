MotoGP, Pedrosa rinasce al Mugello

Dopo un venerdì difficile, Pedrosa ha dato la sua zampata, prenotandosi per un posto sul podio e magari anche per lottare per la vittoria con Marc Marquez e Vale Rossi. Il primo non è riuscito a migliorare il suo tempo del giorno prima, anche se per soli 11 millesimi, mentre il secondo ha tolto un decimo e mezzo, ma ha perso ugualmente quattro posizioni, passando da secondo a sesto. "Colpa" degli altri, che hanno fatto un bel passo avanti. Andrea Dovizioso ha confermato il buon feeling della Ducati con il Mugello prenotando una prima fila in qualifica, mentre Jorge Lorenzo ha fatto un piccolo passo avanti, anche se alla fine la migliore della Yamaha è stata quella di Bradley Smith. Se Stefan Bradl è caduto nel finale, quanto tutti i piloti sono scesi in pista con la gomma giusta, Andrea Iannone è rimasto nell'ombra e come Marquez è stato l'unico dei big a non migliorarsi. Esclusi di lusso dal Q2, almeno per ora, Aleix Espargarò, pur sempre il migliore in sella a una "Open", e Alvaro Bautista, che solo in Francia era salito sul podio. Ha rinunciato al GP Nicky Hayden, costretto a dare forfait per i problemi al polso destro, che martedì verrà operato a Bologna. L'americano dovrebbe comunque rientrare a Barcellona. Per una moto che resta ferma, però, ce n'è un'altra che torna in pista. E' l'Art del team Iodaracing, che ha sostituito all'ultimo istante l'infortunato Danilo Petrucci con Michel Fabrizio, reduce dalla poco fortunata avventura in Superbike con la Kawasaki di Grillini: per lui un ritorno nella classe regina non facile condito dal 23° posto a quasi 7".