MotoGP, la pioggia rovina le libere 2 del Mugello

Ancora una volta, insomma, il problema gomme ha guastato una sessione di prove, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Perché al Mugello le moto scese in pista si sono contate sulle dita di una mano, visto che c'è stato chi, come Lorenzo, è subito rientrato in pit-lane, mentre alti, come Marquez e Rossi, non hanno nemmeno messo fuori il naso dai box. Colpa di uno scroscio arrivato poco prima dell'inizio del turno, che ha bagnato sì la pista, ma non abbastanza da poter utilizzare pneumatici rain. Così, a parte la soddisfazione di vedere la Ducati del collaudatore Michele Pirro davanti a tutti, c'è stato ben poco altro di cui godere. Anche perché non è prevista pioggia per la gara e quindi ogni test sul bagnato non avrebbe avuto alcun senso. L'unico rischio è che in caso di pioggia anche sabato mattina, per la qualificazione al Q2 contino solo i tempi del venerdì mattina, cosa che, ad esempio, costringerebbe Pedrosa a giocarsi il passaggio alla fase decisiva delle qualifica, considerato che attualmente è solo 11°. Per il resto, le emozioni sono rimandate di 24 ore.