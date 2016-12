MotoGP, Rossi in pista con un hashtag per Simoncelli

La tappa del Mugello del Motomondiale è importante anche per l'ingresso ufficiale di Marco Simoncelli nella Hall of Fame. "E' dura parlare - ha detto papà Paolo - . Mi fa piacere perché so che Marco sarebbe diventato una leggenda anche se avesse continuato a correre, perché stava diventando una grande persona. Il fatto poi che con il 58 non possa più correre nessuno in MotoGP credo che sia una cosa importante per lui perché amava questo numero che da ora in poi lo rappresenterà per sempre in tutto il mondo''. Un premio alla sfortunato pilota di Coriano, che in tantissimi continuano a ricordare. Compreso l'amico Valentino Rossi, che in Toscana si è presentato con una speciale tuta, che riporta l'hashtag #thisisforSIC58. La tuta sarà poi messa all'asta dal 18 giugno sul sito della Dainese e il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Simoncelli gestita dai genitori di Marco. Ma questa è solo la prima di altre iniziative che vedranno coinvolti altri piloti. (foto gpone.com e motogp.com)