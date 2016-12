MotoGP, subito Marquez al Mugello

Nulla di nuovo, quindi, nella prima uscita tra le colline toscane. Nonostante i proclami belligeranti di Rossi, Marquez è riuscito subito a ribadire che per batterlo serve una vera e proprio impresa. Anche se si tratta solo di un turno di prove libere. Dal canto suop, però, valentino è partito con il piede giusta su quella che è la "sua" pista e di sicuro venderà cara la pelle. E' una sorpresa ma fino a un certo punto la bella prestazione della Ducati (che ha anche piazzato Crutchlow all'ottavo posto), visto che il Mugello è il tracciato test della Desmosedici. Quanto ai grandi delusi della prima parte di campionato, Lorenzo ha perlomeno limitato i danni, chiudendo quinto anche se a oltre sei decimi da Marquez. Decisamente peggio ha fatto Pedrosa, addirittura fuori dalla "top ten" (dove invece ci sono Aleix Espargarò, Stefan Bradl e Bradley Smith) a 1"2 dalla vetta. Mattinata complicata per il deb Pol Espargarò (Yamaha), che prima è stato protagonista di un lungo e poi è stato vittima di una spettacolare caduta, per fortuna senza conseguenze. Per lui solo un 12° posto. A terra anche Alvaro Bautista (Honda), comunque nono. Da segnalare l'assenza di Danilo Petrucci, ancora alle prese con la rottura del polso sinistro, che è stato dichiarato "unfit" per correre, costringendo l'Art del team Iodaracing a rimanere ai box.