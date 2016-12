MotoGP, un "Quadrifoglio Verde" per Lorenzo al Mugello

La stagione di Jorge Lorenzo è iniziata nel peggiore dei modi e forse anche per questo il pilota della Yamaha ha deciso di affidarsi a un quadrifoglio portafortuna per il GP d'Italia della MotoGP. Per la precisione il noto "Qaudrifoglio Verde", simbolo dell'Alfa Romeo, da quest'anno sponsor dello spagnolo. Il Mugello ci dirà se ha funzionato.