Valentino Rossi: "Marquez non può vincerle tutte, è la matematica" Il campione di Tavullia rilancia: "Qui mi sono fatto fregare, ma ci manca poco". Marquez replica: "Mi aspettavo più lotta, ma Vale ha sbagliato"

18 maggio 2014

Valentino Rossi è soddisfatto a metà: "Sono andato forte e ho fatto quello che volevo fare. Sarebbe stato bello lottare di più con Marquez, ma stavo spingendo forte per farlo stancare, invece ho fatto un errore e sono andato dritto alla curva 9. Poi lui aveva 2-3 decimi più di me non ho potuto fare più nulla. La legge matematica dice che non può vincerle tutte!". La risposta di Marc Marquez: "Se non posso vincere, proverò a stare almeno sul podio".

Al parco chiuso Rossi ha il fiato corto, ma sorride divertito: "Era bello fare una battaglia con Marc, ma ho sbagliato la frenata. La ruota davanti spingeva tanto, forse perché faceva più caldo del previsto. Mi dispiace perché era il momento cruciale della gara e ho fatto un errore, l'unico di oggi. Così per lui è stato troppo facile, ho sbagliato e mi sono fatto fregare. Quindi ci rivediamo al Mugello... E' una gara che arriva nel momento giusto per provare a batterlo! Intanto è arrivato un'altro podio. Lavoriamo bene col team e la moto è a posto. Anche al via volevo passare subito tutti e sapevo di avere un buon passo. Con la Yamaha lavoriamo per migliorare la moto, soprattutto in quei punti dove la Honda è un pelino superiore. Quindi in curva, dove l'elettronica li aiuta a dare gas prima e con più efficacia in uscita di curva. La nostra M1 è già una base eccellente ma presto arriveranno novità".



Tocca quindi a Marc Marquez commentare una vittoria che è stata meno facile del previsto: "E' stato divertente perché all'inizio ero troppo rilassato e mi hanno passato in tanti. Sono finito anche sull'erba durante il sorpasso di Lorenzo, ma ho aperto il gas per recuperare. Dopo con Vale pensavo di dover lottare di più, ma lui ha sbagliato. Quindi ho detto: "Andiamo avanti". Sono contento per le 5 vittorie! Ma non ricordo tutti i sorpassi di oggi. Ho visto che la moto andava bene e che Rossi voleva scappare, allungando giro dopo giro. Qui Valentino staccava forte, era difficile, ma alla fine è andata bene. Adesso arriva il Mugello che è casa sua. Sarà molto difficile, soprattutto perché è un weekend dove ho fatto molta fatica nel 2013. Diciamo che se non si può arrivare primo, proviamo a stare sul podio".

GLI ALTRI PROTAGONISTI Soddisfatto Alvaro Bautista, terzo sul podio: "E' un attimo far dimenticare i problemi, quando arrivi davanti. E' stato un grande weekend per me, dove mi sono sempre trovato molto bene con la moto. Ringrazio il mio team e gli sponsor, perché non mi hanno lasciato solo quando ho avuto difficoltà. Adesso possiamo goderci insieme questo risultato".



Un po' rammaricato invece Andrea Dovizioso: "Speri sempre che in gara si possa andare meglio rispetto alle prove, ma la realtà arriva sempre. Ho cercato di fare il massimo, ma quando mi hanno superato tutti ero troppo lento. Non c'erano possibilità di fare meglio in questo momento. Non possiamo competere al livello dei primi. Se dico che non sono contento in prova è perché in gara sappiamo che non possiamo fare molto. Ci sono motivazioni tecniche per questo. Ma al Mugello proveremo a fare qualcosa di speciale per i ducatisti e per tutti gli italiani".

