Moto2: Mika Kallio vince in Francia

E' Mika Kallio su Kalex, che trionfa nel GP di Francia, classe Moto2. Grande lotta sul tracciato di Le Mans, dove il finlandese ha gestito al comando la sua corsa. Simone Corsi (Kalex) è il protagonista della volata finale, dove ha trovato lo spunto per resistere allo spagnolo Rabat (3°, Kalex) battendolo. Arriva così il primo podio per il pilota italiano in questa stagione. Solo 4° Vinales, che precede Salom e Folger. Caduto invece Pasini (Kalex).