Valentino Rossi: "Un bel lavoro del mio box. Ho un buon passo"

Il numero 46 della Yamaha precisa: "Nel giro buono ho aperto il gas troppo presto, perdendo quei 2 decimi che mi potevano far restare in prima fila. Così ho davanti piloti che hanno un passo peggiore del mio. Marquez però è pole e io quinto, nel mezzo ne ho altri quattro! Però oggi mi sono divertito e ho guidato bene. La nostra moto è a posto, ma sarà comunque una gara difficile. Proverò ad essere lì con i primi". Poi un annuncio sul futuro: "Penso che Jorge stia ancora pensando al suo futuro. Mi piacerebbe che Lorenzo rimanesse perché insieme siamo un team molto forte. Nel caso arrivasse Pol, io vado d'accordo anche con lui, quindi per me non sarebbe un problema, poi bisognerà vedere se anche io rimango. Con la Yamaha ci incontreremo nelle prossime settimane. Non credo che potrò dare qualche annuncio per il Mugello, forse dopo, vedremo". Proprio Jorge Lorenzo sembra essere ottimista in vista della gara: "Peccato non essere davanti, perché in partenza hai meno problemi di traffico. Però sul passo siamo messi bene e questa è la miglior Yamaha che guido da inizio stagione. Sarà una gara impegnativa e Marquez è molto veloce, ma proveremo a prenderlo".



Il pole-man di giornata è quindi nel mirino del duo sulle M1. Cosa di cui Marc Marquez è già ben consapevole: "Sono molto contento pole e della distanza che ho dato al secondo. Soddisfatto per il record pista e della pole. Direi che mi sento bene per la gara, ma penso che la seconda fila sia la più forte e quella più temibile per il GP. Il passo delle Yamaha è molto forte e direi che il pericolo arriva da dietro! Il problema con Iannone? Non è un problema se mi segue, ma è andato dritto e poi è rientrato in pista troppo forte e vicino a me. Se fosse rientrato appena prima sarebbe stato pericoloso per entrambi... Ma credo che abbia capito e non lo rifarà". A tenere alto l'onore dell'Italia è stato Andrea Dovizioso, bravo a portare la Ducati in prima fila. "Essere in prima fila qui a Le Mans è favoloso - ha detot il forlivese - . La prima uscita in Q2 mi è servita per capire come fare nel modo migliore i vari settori: mi sentivo pronto per fare un bel giro con la gomma nuova e ci sono riuscito. E’ molto importante partire in prima fila domani perché siamo tutti molto vicini. Abbiamo lavorato molto bene questo weekend: venerdì siamo partiti subito abbastanza veloci e vicini ai primi, ma soprattutto siamo stati bravi a migliorare il feeling con la moto turno dopo turno. Oggi abbiamo avuto anche un buon passo di gara: non credo che riusciremo a lottare per il podio, ma in gara tutto può succedere e sicuramente partire in prima fila mi darà una grossa mano".