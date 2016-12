MotoGP: Marquez firma la pole e il nuovo record di Le Mans

FP4 - Le gomme sono le sorvegliate speciali di quest'ultima sessione di libere. Dove tutti spingono forte, dove Marquez torna al comando della classifica, girando in 1:33.367. Un ritmo che il numero 93 potrebbe tenere traquillamente anche in gara, cosa che preoccupa non poco gli avversari. Pensa invece direttamente alla qualifica Bradl, che firma il secondo tempo, a 77 millesimi dalla Honda del team ufficiale. Si fa vedere anche Dovizioso, terzo e davanti a Pedrosa, Lorenzo e Rossi. Detto che Jorge è messo benone sul passo di gara, mentre il 46 si ferma ancora a 4 decimi dalla vetta. Entrambi seguiti da vicino da Iannone e Pol Espargaro.



Q1 - E' quinti Aleix Espargaro che stampa il giro buono per andare a giocarsi l'ultima fase di qualifica. Il tempo di 1:33.483, firmato con la Yamaha Open, è irraggiungibile per la Ducati di Crutchlow, che si ferma a +0.340, ma passa comunque il turno. Resta invece fuori per 36 millesimi Hayden, seguito da Hernandez ed Edwards. Mentre Redding continua a non trovare il feeling con la sua Honda Open, fermandosi solo al 6° posto.



Q2 - Al primo tentativo Marquez trita letteralmente il record della pista, che resisteva dal 2008 (Pedrosa, 1:32.647), inchiodando il cronometro sul 1:32.567. Lorenzo si piazza alle spalle del campione del mondo, marcato anche da Iannone e Smith. Resta in sesta piazza Rossi, con 6 decimi e mezzo di ritardo. Male Pedrosa che sbaglia nel giro buono, finendo dritto e quindi rientrando immediatamente ai box. Tutti al cambio gomme, con Jorge e Valentino sincronizzati, in fila indiana dentro la pit-lane.



6 minuti al termine. Tempo utile per scatenare l'inferno. Marquez si lancia, con un astuto Iannone incollato allo scarico, furbo a prendere la scia della velocissima Honda. Un giro pazzo, probabilmente fuori dalla portata della Ducati di Andrea, che infatti sbaglia e finisce lungo. Marc intanto fa "El diablo" e ritocca il record: 1:32.042. Giornata trionfale per il campione del mondo in carica, che porta a 6 le sue pole di fila, se si conta anche l'ultima qualifica del 2013. Spingono forte tutti gli altri, ma i distacchi per gli inseguitori sono davvero abissali. Pol Espargaro s'inventa un secondo posto tutto coraggio, nonostante quasi 7 secondi di ritardo. E' c'è anche un grande Dovizioso in scia, complice la gomma super-soft. Dietro arriva anche Bradl, che tiene a misura le Yamaha. Rossi e Lorenzo provano a tirare, galoppano nonostante la bandiera a scacchi che arriva a dire basta. Fine del turno, non c'è più nulla da fare. Per i due riders in blu la seconda fila è servita.